Dachflächen-Photovoltaik-Anlagen könnten und müssten sich am Markt bewähren, die Subvention sei nicht mehr notwendig, sagte Birnbaum der "Rheinischen Post". Photovoltaik rechne sich auch ohne Förderung.
Er begründete seine Anregung darüberhinaus mit sozialen Aspekten. Die Energiewende werde zunehmend auch zur sozialen Frage, meinte Birnbaum. Wer Eigentum habe und in Solardächer investieren könne, sei oft ein Gewinner der Energiewende. Mieter seien oft eher die Verlierer. Sie profitierten kaum vom Solarboom und müssten die vollen Netzkosten stemmen, betonte der EON-Chef.
