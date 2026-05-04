Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wurde am Flughafen vom armenischen Präsidenten Vahagn Khachaturyan in Empfang genommen. (AFP / LUDOVIC MARIN)

Bei den Beratungen der fast 50 Staats- und Regierungschefs geht es um die Themen Sicherheitspolitik, Demokratie, Energie und Wirtschaft. Zudem steht die Lage in der Ukraine auf dem Programm. Bundeskanzler Merz nimmt nicht teil. Er lässt sich vom französischen Präsidenten Macron vertreten, der auch das deutsche Stimmrecht wahrnimmt.

Die Europäische Politische Gemeinschaft - kurz EPG - wurde nach der russischen Invasion in der Ukraine 2022 gegründet, um die EU und die anderen europäischen Staaten wie Albanien, die Türkei und die Ukraine enger zusammenzuführen.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.