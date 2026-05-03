Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wurde am Flughafen vom armenischen Präsidenten Vahagn Khachaturyan in Empfang genommen. (AFP / LUDOVIC MARIN)

Die Teilnehmer kamen zu einem informellen Abendessen zusammen. Die eigentlichen Beratungen beginnen morgen. Dabei wollen die fast 50 Staats- und Regierungschefs über Themen wie Sicherheitspolitik, Demokratie, Energiesicherheit und Wirtschaft beraten. Zudem soll es ein Treffen zur Lage in der Ukraine geben. Bundeskanzler Merz reist nicht nach Armenien. Er lässt sich vom französischen Präsidenten Macron vertreten, der auch das deutsche Stimmrecht wahrnimmt.

Der EPG-Gipfel wurde nach der russischen Invasion in der Ukraine 2022 gegründet, um die EU und die anderen europäischen Staaten enger zusammenzuführen. Dem Gipfel gehören die 27 EU-Länder sowie 20 weitere Staaten an, darunter Albanien, die Türkei und die Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.