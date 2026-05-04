Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wurde am Flughafen vom armenischen Präsidenten Vahagn Khachaturyan in Empfang genommen. (AFP / LUDOVIC MARIN)

Bei den Beratungen der fast 50 Staats- und Regierungschefs geht es um die Themen Sicherheitspolitik, Demokratie, Energie und Wirtschaft. Zudem wollen sie sich mit der Lage in der Ukraine befassen. Bundeskanzler Merz reist nicht nach Armenien. Er lässt sich vom französischen Präsidenten Macron vertreten, der auch das deutsche Stimmrecht wahrnimmt.

Die Europäische Politische Gemeinschaft wurde nach der russischen Invasion in der Ukraine 2022 gegründet, um die EU und die anderen europäischen Staaten enger zusammenzuführen. Zur EPG gehören die 27 EU-Länder sowie 20 weitere Staaten, darunter Albanien, die Türkei und die Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.