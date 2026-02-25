Ex-Finanminister

Larry Summers bei einer Universitäts-Veranstaltung im vergangenen Jahr. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Gage Skidmore)

Der ehemalige US-Finanzminister Summers trat von seiner Lehrtätigkeit an der Eliteuniversität Havard zurück. Dies gab die Hochschule im Bundesstaat Massachusetts bekannt. Im November hatte Summers seine Tätigkeit an der Universität bereits ruhen lassen.

Summers war von 2001 bis 2006 Harvard-Präsident. Zuvor war er von 1999 bis 2001 Finanzminister unter dem demokratischen Präsidenten Clinton gewesen. Der aktuelle Präsident Trump hatte im Herbst Ermittlungen gegen Summers und Clinton veranlasst. Die Epstein-Akten legen nahe, dass Summers in engem Austausch mit dem Unternehmer und Multimiliardär Epstein stand. Er äußerte Beschämung, bestreitet aber ein Fehlverhalten

