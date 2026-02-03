Nach neuer Veröffentlichung

Der britische Premierminister Starmer ordnete eine Untersuchung zu den Kontakten des früheren britischen Botschafters in den USA, Mandelson, zu Epstein an. Auch der Name des früheren französischen Kultur- und Bildungsministers Lang taucht in den Schriftstücken auf. Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit räumte "peinliche" Fehler ein, nachdem norwegische Medien berichtete hatten, dass ihr Name mindestens tausend Mal in den Akten zu lesen ist.
Das US-Justizministerium hatte die Dokumente am Freitag veröffentlicht.
Darin erschienen erneut auch wieder die Namen zahlreicher einflussreicher Persönlichkeiten, darunter der heutige US-Präsident Trump, Multimilliardär Musk, Microsoft-Gründer Gates und der ehemalige britische Prinz Andrew.
Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.