Der Skandal um Andrew Mountbatten-Windsor weitet sich offenbar aus (picture alliance / Associated Press / Jordan Pettitt)

Wie ein Sprecher mitteilte, haben die Ermittlungsbehörden Kontakt mit dem Anwalt eines mutmaßlichen Opfers aufgenommen. Dabei gehe es um Berichte, wonach eine Frau 2010 auf Veranlassung des verstorbenen US-Sexualstraftäters Epstein "für sexuelle Zwecke" nach Windsor gebracht worden sei, wo Andrew damals lebte. Mögliche Zeugen seien aufgerufen, sich zu melden. Dem Anwalt sei mitgeteilt worden, dass die Ermittler eine Strafanzeige der Frau mit Sorgfalt behandeln würden, erklärte die Polizei weiter.

Bereits bekannt waren Vorwürfe des inzwischen verstorbenen Epstein-Opfers Virginia Giuffre. Sie hatte Andrew beschuldigt, sie im Alter von 17 Jahren sexuell missbraucht zu haben. Ein Rechtsstreit zwischen Giuffre und Andrew in den USA war 2022 außergerichtlich beigelegt worden. Zudem laufen gegen den ehemaligen Prinzen Ermittlungen wegen Fehlverhaltens im Amt.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.