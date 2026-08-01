Der Supervulkan Campi Flegrei, die Phlegräischen Felder (Archivbild) (picture alliance / dpa / Christoph Sator)

Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie gab die Stärke mit 4,7 an und verortete das Epizentrum im Bereich der Phlegräischen Felder. Berichte über größere Schäden oder Verletzte gab es nicht. Die Erschütterung war auch auf den Inseln Ischia und Procida zu spüren. Teilweise verließen Menschen ihre Häuser.

Die Phlegräischen Felder - ein Gebiet mit hoher vulkanischer Aktivität - werden seit geraumer Zeit von zahlreichen kleinen sowie teils auch stärkeren Erdbeben heimgesucht.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.