Westtürkei
Erdbeben der Stärke 6,1 - keine Meldungen über Opfer

Ein Erdbeben der Stärke 6,1 hat die Westtürkei erschüttert.

    Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde befand sich das Epizentrum im Bezirk Sindirgi der westtürkischen Provinz Balikesir. Die Erschütterungen waren auch in Istanbul und Izmir zu spüren. Schäden wurden zunächst nicht gemeldet, schrieb Innenminister Yerlikaya auf der Plattform X. 
    Am 6. Februar 2023 hatten sich im Südosten der Türkei zwei verheerende Beben der Stärke 7,7 und 7,6 ereignet. In der Türkei kamen nach Regierungsangaben damals mehr als 53.000 Menschen ums Leben. Auch im Nachbarland Syrien gab es Tausende Tote.
