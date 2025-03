Südostasien

Erdbeben der Stärke 7,7 erschüttert Myanmar, Thailand und Teile Chinas - im Bau befindliches Hochhaus eingestürzt

Aus Südostasien wird ein schweres Erdbeben gemeldet. Nach Angaben des Helmholtz-Zentrums für Geoforschung in Potsdam hatte es eine Stärke von 7,7. Das Epizentrum habe in Myanmar gelegen, die Erdstöße seien aber auch in Thailand und in Teilen Chinas zu spüren gewesen sein, hieß es.