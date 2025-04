Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Die US-Erdbebenwarte gab die Stärke mit 6,9 an. Berichte über Schäden lagen zunächst nicht vor. Eine anfängliche Tsunami-Warnung wurde wieder aufgehoben, wie das US-amerikanische Pazifische Tsunami-Zentrum in Honolulu mitteilte. Geringe Schwankungen des Meeresspiegels seien aber möglich. Das Zentrum des Bebens lag den Angaben zufolge in zehn Kilometern Tiefe im Pazifischen Ozean vor der Insel Neubritannien.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.