Naturkatastrophe

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Die Stärke betrug nach Angaben des nationalen Katastrophenschutzes 5,9 Betroffen war die Südinsel des Landes; das Zentrum des Bebens lag in der dünn besiedelten Region Fjordland, die allerdings bei Touristen beliebt ist. Es gab mehrere Nachbeben. Über mögliche Opfer oder Schäden war zunächst nichts bekannnt. Eine Tsunami-Warnung wurde später wieder aufgehoben.

Neuseeland wird ​immer wieder von Erdbeben erschüttert. Im Jahr 2011 war die Stadt Christchuch auf der Südinsel durch Erdstöße schwer beschädigt worden; es kamen 185 Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.