Südamerika

Wie der Präsident der Nationalversammlung, Rodríguez, mitteilte, wurden inzwischen 6.125 Tote gemeldet. Nach wie vor werden viele Menschen vermisst. Die offizielle Zahl der Todesopfer dürfte daher noch weiter steigen.
Bislang sind nach offiziellen Angaben knapp 350.000 Tonnen Trümmer weggeräumt worden. Wie die Nachrichten-Agentur dpa berichtet, entspricht dies etwa einem Sechstel der von der UNO geschätzten Gesamtmenge, die durch die Erdbeben entstanden ist.
In Venezuela war es am 24. Juni zu den Erdbeben der Stärken 7,2 und 7,5 gekommen. Besonders betroffen waren der Bundesstaat La Guaira und der Hauptstadtdistrikt Caracas.
Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.