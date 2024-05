Polarlichter über Bersenbrück in Niedersachsen in der Nacht vom 10. auf den 11.5.24 (Markus Hibbeler / dpa / Markus Hibbeler)

Der Sonnensturm werde voraussichtlich über das Wochenende anhalten. In der Folge könnte es zu Beeinträchtigungen kommen für Technologien wie etwa Kommunikationsverbindungen, Navigationssignale und Stromnetze. Zuletzt war die als extrem eingestufte Kategorie fünf nach Angaben der US-Behörde im Oktober 2003 erreicht worden. Die Aktivität der Sonne nimmt seit Ende 2019 wieder zu. In einem sogenannten Sonnenzyklus gibt es Phasen mit schwacher und mit starker Aktivität, aktuell nähert sie sich einem Maximum.

In Europa brachte der Sonnensturm beeindruckende Polarlichter hervor. Sie waren deutlich weiter südlich zu sehen als in den Regionen, in denen sie normalerweise beobachtet werden können. Der Deutsche Wetterdienst veröffentlichte Aufnahmen, die Polarlichter über Offenbach und Frankfurt am Main zeigten. In Onlinenetzwerken teilten zahlreiche Nutzer Bilder des Lichtphänomens. Auch aus Hessen und Niedersachsen gab es Fotos von Polarlichtern.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.