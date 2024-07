Der Copernicus-Klimadienst meldet weiter einen Temperaturrekord nach dem anderen. (IMAGO / NurPhoto / Romy Arroyo Fernandez)

Das teilte der EU-Klimadienst Copernicus mit. Trotz der Niederschläge und kühler Witterung in weiten Teilen Europas war es demnach auch im Juni global mit 1,5 Grad genau um so viel wärmer, wie es das Pariser Klimaabkommen als langfristige Grenze für die Klimaerwärmung vorsieht. Insgesamt lag die weltweite Durchschnittstemperatur in den vergangenen 12 Monaten 1,64 Grad über dem Mittelwert der Jahre 1850 bis 1900.

Zugleich war der vergangene Monat mit einer globalen Durchschnittstemperatur von 16,66 Grad der wärmste Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Damit wurde 13 Monate in Folge ein neuer Höchstwert errechnet.

