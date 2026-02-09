Das geht aus einer Studie des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung hervor. Davon wären über 100 Millionen Menschen bedroht, die von der Weidewirtschaft leben. Besonders Regionen, die bereits unter Hunger und Ungleichheit leiden, wären laut Studie betroffen. In Afrika könnten bis zu 65 Prozent der geeigneten Graslandflächen schrumpfen.
Weideflächen für Rinder, Schafe und Ziegen bedecken heute noch rund ein Drittel der Erdoberfläche. Sie sind damit das weltweit größte landwirtschaftliche Produktionssystem.
