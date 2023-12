Die 170 Kilometer lange Leitung verbindet das Balkanland mit dem benachbarten EU-Staat Bulgarien. Damit können Länder in Mittel- und Südosteuropa Erdgas direkt aus Aserbaidschan und der Region am Kaspischen Meers beziehen. Die Europäische Union unterstützte das Projekt mit Zuschüssen in Höhe von rund 50 Millionen Euro und mit Krediten in Höhe von 25 Millionen Euro.

