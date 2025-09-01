Landesbehörde

Die Erdgasförderung vor Borkum kann beginnen. (Lars Penning/dpa)

Das zuständige Niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie hat einem Antrag des Unternehmens zugestimmt. Zur Begründung verwies die Behörde auf das überwiegend öffentliche Interesse an einer sicheren Energieversorgung.

Umweltverbände und auch Teile der niedersächsischen Landesregierung sind gegen die neue Gasförderung, die in einem Gebiet nahe dem Nationalpark Wattenmeer erfolgt. Auf Borkum ist die Sorge groß, dass die Gasförderung auch Umweltfolgen für die Insel und das benachbarte Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer haben könnte. Die errichtete Förderplattform liegt rund 20 Kilometer vor der Insel.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.