Der türkische Präsident Recep Tayyib Erdogan. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Khalil Hamra)

Man werde Terror in der Region nicht dulden, sagte Erdogan nach einer Kabinettssitzung in Ankara. Er deutete dabei an, dass die türkische Armee direkt eingreifen könne. Erdogan äußerte sich vor dem Hintergrund der anhaltenden Kämpfe zwischen protürkischen Kräften und kurdischen Milizen in der nordsyrischen Region Manbidsch.

Die Türkei hat bereits mehrere Militäreinsätze gegen die Kurdenmiliz YPG und ähnliche Gruppierungen in Syrien durchgeführt. Die YPG kontrolliert Teile im Nordosten Syriens. Die Türkei betrachtet sie als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.