Türkei

Erdogan fordert neue EU-Beitrittsgespräche - als Bedingung für Aufnahme Schwedens in NATO

Der türkische Präsident Erdogan hat einen NATO-Beitritt Schwedens an die weitere Annäherung seines Landes an die Europäische Union geknüpft. Dies werde er beim Gipfel der NATO-Staaten morgen in Litauen deutlich machen, sagte Erdogan in Istanbul.

10.07.2023