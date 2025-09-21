Der Vorsitzende der sozialdemokratischen CHP, Özgür Özel (Ali Unal / AP / dpa / Ali Unal)

Er erhielt bei der Abstimmung nach Angaben des Senders Halk TV alle gültigen Stimmen. Özel war der einzige Kandidat. Aus Sicht der Partei ist damit ein Gerichtsverfahren, das seine Absetzung als CHP-Vorsitzender zur Folge haben könnte, gegenstandslos.

In dem Verfahren wird der Parteispitze vorgeworfen, beim Kongress vor zwei Jahren Delegierte bestochen zu haben, damit sie für Özel stimmen. Die Partei weist die Vorwürfe zurück und wertet das Verfahren als politisch motiviert.

Özel sagte auf dem Parteitag, die Regierung unter Präsident Erdogan wolle die CHP mit Hilfe der Justiz nach ihrem Willen gestalten. Das werde man nicht zulassen.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.