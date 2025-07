Ekrem Imamoglu ist verurteilt worden. (picture alliance / Sipa USA / Depo Photos)

Das Gericht in Istanbul verhängte eine Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten. Haftstrafen dieser Länge müssen in der Türkei in der Regel nicht abgesessen werden. Die Staatsanwaltschaft hatte mehr als sieben Jahre Gefängnis und ein Politikverbot gefordert.

In dem Verfahren ging es um Äußerungen über den Oberstaatsanwalt von Istanbul, Gürlek. Gegen Imamoglu sind weitere Verfahren anhängig, unter anderem wegen Korruptionsvorwürfen. Er sitzt deshalb in Untersuchungshaft. Imamoglu gilt als wichtigster politischer Widersacher von Präsident Erdogan.

