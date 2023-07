Türkei

Erdogan gibt Widerstand gegen NATO-Beitritt Schwedens auf

Kurz vor Beginn des NATO-Gipfels in Litauen hat die Türkei ihre Blockade des Beitritts von Schweden in die Militärallianz aufgegeben. Generalsekretär Stoltenberg sagte in Vilnius, Präsident Erdogan und Schwedens Regierungschef Kristersson hätten bei einem Treffen eine Einigung erzielt.

11.07.2023