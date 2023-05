Stichwahl in der Türkei

Plakate für die Wahl in der Türkei: Der (noch) amtierende Präsident Recep Tayyip Erdogan wird herausgefordert von Kemal Kilicdaroglu. Die heutige Stichwahl entscheidet. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Tolga Ildun)

Die der Opposition nahestehende Nachrichtenagentur Anka hatte zunächst Kilicdaroglu in Führung gesehen, meldet nun aber einen knappen Vorsprung Erdogans. Der Chef der Wahlbehörde hatte zuvor zu Geduld gemahnt und dazu aufgerufen, auf das endgültige Ergebnis zu warten.

Der seit 20 Jahren zunächst als Ministerpräsident und dann als Präsident regierende Erdogan trat für eine Allianz aus Nationalisten, Islamisten und Konservativen an. Kritiker befürchten, dass er bei einem Sieg seinen autoritären Kurs weiter verschärft. Kilicdaroglu war Kandidat eines Bündnisses von sechs Parteien und hatte angekündigt, die Türkei zu demokratisieren. Insgesamt waren 61 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen. Wahlberechtigte in Deutschland und anderen Ländern hatten bereits in den vergangenen Tagen abgestimmt.

Angriffe auf Wahlbeobachter

Internationale Wahlbeobachter kritisieren einen unfairen Wahlkampf und mangelnde Transparenz bei der Abstimmung. Es gibt bereits Berichte über Angriffe auf Wahlhelfer und Beobachter. Ein Abgeordneter der größten Oppositionspartei CHP sagte dem Sender Halk TV, er und Wahlhelfer seien von einer Gruppe angegriffen worden, nachdem sie Unregelmäßigkeiten beanstandet hätten. Der Vorfall ereignete sich demnach in einem Dorf im Südosten des Landes. Auch in Istanbul gab es Medienberichten zufolge mehrere Vorfälle. So sollen Anwälte nicht in die Wahllokale gelassen worden sein. Die Abstimmung wird von Vertretern der OSZE und des Europarats verfolgt.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.