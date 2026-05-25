Nach Protesten

Ein entsprechendes Dekret wurde im türkischen Amtsblatt veröffentlicht. Erst am Freitag hatte Erdogan der als liberal geltenden renommierten Bilgi-Hochschule die Betriebsgenehmigung entzogen und dies mit einem angeblich unzureichenden Bildungsniveau der Einrichtung begründet. Rund eintausend Studenten und einige Dozenten demonstrierten auf dem Campus gegen die Entscheidung. Mehrere Studenten besetzten zudem die Universität, bis sie von Polizisten weggetragen wurden.
Die 1996 gegründete Universität zählt mehr als 20.000 türkische und ausländische Studierende und nimmt am Erasmus-Austauschprogramm der EU teil.
Diese Nachricht wurde am 25.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.