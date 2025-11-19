Erdogan betonte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem ukrainischen Amtskollegen Selenskyj die Bedeutung der Verhandlungen vor dem - so wörtlich - "Hintergrund zermürbender Auswirkungen des Krieges für beide Seiten".
Selenskyj pflichtete Erdogan bei, man hoffe auf die Stärke der türkischen Diplomatie und dass sie in Moskau verstanden werde. Kiew bemühe sich außerdem, den Gefangenenaustausch mit Russland bis Ende des Jahres wieder aufzunehmen, so Selenskyj.
Die Türkei hatte sich bereits mehrfach um Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine bemüht.
