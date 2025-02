Der türkische Präsident Erdogan und der syrische Übergangspräsident Scharaa bei einem Treffen in Ankara. (IMAGO / Xinhua )

Nach einem Treffen mit Übergangspräsident Scharaa in Ankara erklärte Erdogan, die Türkei sei bereit, Syrien bei der Bekämpfung aller Arten von Terrorismus Hilfe zu leisten. Scharaa sagte, man arbeite an einer gemeinsamen Strategie mit der Türkei, um den Sicherheitsbedrohungen in der Region zu begegnen und beiden Ländern dauerhafte Sicherheit und Stabilität zu garantieren.

Erdogan betonte zudem, er glaube, dass sich die freiwillige Rückkehr syrischer Flüchtlinge beschleunigen werde, wenn das Nachbarland stabiler werde. Die Türkei ist das Land, das die meisten Flüchtlinge aus Syrien nach dem Ausbruch des Bürgerkrieges 2011 aufgenommen hat.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.