Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (AFP / ADEM ALTAN)

Zum Auftakt des Wahlkampfes für die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Mai stellte Erdogan zugleich die Kandidaten seiner Regierungspartei AKP vor. Zudem kündigte er weitere Großprojekte an - etwa den Bau einer Hochgeschwindigkeitszuglinie von Ankara nach Istanbul.

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Güler kritisierte Wahlkampfauftritte von Anhängern der AKP in Deutschland. Die frühere Staatssekretärin für Integration in Nordrhein-Westfalen sagte dem WDR, solche Veranstaltungen schadeten der Integration. Sie würden Zweifel bei Türkinnen und Türken hier säen, ob sie ein Teil der deutschen Gesellschaft seien. - In den Wochen vor der Wahl in der Türkei sind offizielle Wahlkampfreden türkischer Politiker in Deutschland nicht erlaubt. Dennoch gibt es immer wieder Auftritte, bei denen für die AKP geworben wird.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.