Telefonat mit Putin

Erdogan und Putin verbinden geopolitische Interessen (Archivbild). (imago / ITAR-TASS / Sergei Karpukhin)

Nach Angaben des Präsidialamtes in Ankara signalisierte Erdogan in einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin den Willen, die Zusammenarbeit zu verstärken und insbesondere das Handelsvolumen zu vergrößern. Einzelheiten zum Umfang nannte das Präsidialamt nicht.

Das NATO-Mitglied Türkei versteht sich mit Blick auf den russischen Krieg in der Ukraine als neutrales Land. Zwar verurteilte Präsident Erdogan den Einmarsch der russischen Armee. Den westlichen Sanktionen gegen die Führung in Moskau schloss sich die Türkei jedoch nicht an.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.