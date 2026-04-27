Wirtschaftspolitik

Ein türkisches Unternehmen in Serbien (picture alliance / AP / Darko Vojinovic)

Präsident Erdogan nannte als Beispiel das Angebot, nach der Rückkehr 20 Jahre lang keine Steuern auf die im Ausland erzielten Einkünfte zahlen zu müssen. Geld und andere Werte im Ausland könnten zudem innerhalb einer bestimmten Frist zu besonders niedrigen Steuersätzen in die Türkei gebracht werden. Türkischen Exporteuren von selbst produzierten Waren versprach Erdogan eine Senkung der Körperschaftssteuer von 25 auf neun Prozent.

Der Staatspräsident sagte, Ziel sei es, die Türkei zum Anziehungspunkt für Start-Up-Unternehmen und Risikokapital zu machen. Ein entsprechendes Gesetzespaket werde in Kürze dem Parlament vorgelegt.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.