Ein Erdrutsch in Norwegen hat eine Fernstraße und eine Eisenbahnstrecke beschädigt (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ole Martin Wold)

Wie norwegische Medien berichteten, versanken Teile der Fahrspuren der E6 sowie die parallel zur Straße verlaufenden Gleise in einem Krater. Ein dänischer Arbeiter wird laut Polizei vermisst. An der Unglücksstelle bei Levanger, rund 500 Kilometer nördlich von Oslo, finden derzeit Arbeiten zur Stabilisierung des Bodens statt. Das zuständige Staatsunternehmen erklärte, es sei noch zu früh um zu sagen, ob der Erdrutsch durch die Bauarbeiten verursacht wurde.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.