Die US-Erdbebenwarte gab die Stärke der Erschüterungen mit 5,0 an, das Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam mit 5,1. Das Zentrum lag den Angaben zufolge etwa 30 Kilometer östlich der am Suez-Kanal gelegenen Ortschaft Fajed. Berichte über mögliche Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht. Im Großraum der Metropole Kairo leben über 20 Millionen der etwa 110 Millionen Einwohner Ägyptens. Stärkere Erdbeben treten in den Staaten Nordafrikas nur relativ selten auf.
Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.