Von heute an beutet der Mensch die Erde aus. (Archivbild) (picture alliance / Heritage Images / ARPL/NASA)

Das berichtet die Organisation Germanwatch und beruft sich dabei auf Berechnungen des Global Footprint Network mit Sitz in den USA und der Schweiz.

Demnach ist der Verbrauch so hoch, als ob 1,7 Erden zur Verfügung stünden.

In die Berechnung werden Ressourcen wie Fische, Ackerland und Holz miteinbezogen, aber auch wie viel die Erde an Müll und Emissionen aufnehmen kann. Großen Einfluss haben laut Germanwatch der Flugverkehr, und dass viel Fleisch und andere tierische Produkte gegessen werden.

Letztes Jahr war der Erdüberlastungstag einen Tag später, also am 2. August. In Deutschland waren die natürlichen Ressourcen dieses Jahr schon Anfang Mai verbraucht.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.