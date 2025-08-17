Locarno
Erfolg bei Fimfestival für deutschen Regisseur Levin Peter

In Locarno ist der japanische Film "Two Seasons, Two Strangers" mit dem Goldenen Leoparden ausgezeichnet worden.

    Der deutsche Regisseur Levin Peter und die österreichische Regisseurin Elsa Kremser mit dem Filmpreis von Locarno. (picture alliance / KEYSTONE / JEAN-CHRISTOPHE BOTT)
    Regie führte Sho Miyake. Ein Regisseur aus Deutschland konnte in Locarno einen Doppel-Erfolg feiern. Der Spielfilm "White Snail" des österreichisch-deutschen Regie-Duos Elsa Kremser und Levin Peter wurde gleich zweifach ausgezeichnet. Das Drama gewann den Spezialpreis der Jury und das belarussische Hauptdarsteller-Duo Marya Imbro und Mikhail Senkov bekam eine der zwei Auszeichnungen für bestes Schauspiel.
    Locarno zählt neben Cannes, Venedig und Berlin zu den wichtigsten europäischen Filmfestivals.
