Regie führte Sho Miyake. Ein Regisseur aus Deutschland konnte in Locarno einen Doppel-Erfolg feiern. Der Spielfilm "White Snail" des österreichisch-deutschen Regie-Duos Elsa Kremser und Levin Peter wurde gleich zweifach ausgezeichnet. Das Drama gewann den Spezialpreis der Jury und das belarussische Hauptdarsteller-Duo Marya Imbro und Mikhail Senkov bekam eine der zwei Auszeichnungen für bestes Schauspiel.
Locarno zählt neben Cannes, Venedig und Berlin zu den wichtigsten europäischen Filmfestivals.
Diese Nachricht wurde am 17.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.