Landesweite Polio-Impf-Kampagne in Pakistan (Muhammad Sajjad/AP/dpa)

Die von der Regierung eingesetzte "Initiative zur Auslöschung des Poliovirus" teilte mit, dass weniger als halb so viele Fälle registriert worden seien als im Vorjahr. Die Behörden hätten 30 Fälle der Krankheit gemeldet; 2024 seien es noch 74 gewesen. Erst vor zwei Wochen hatte das Land die letzte landesweite Immunisierungskampagne des auslaufenden Jahres gestartet. In deren Rahmen sollten 45 Millionen Kinder geimpft werden.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind Pakistan und das benachbarte Afghanistan die einzigen Länder, in denen Polio noch nicht besiegt ist. Nach Einschätzung von Gesundheitsexperten hat sich zwar in Pakistan die Impf-Abdeckung verbessert und die Zahl der gemeldeten Fälle ist deutlich zurückgegangen. Eine weitere Übertragung in wenigen schwer zugänglichen Gebieten bedeute aber, dass das Land anfällig für Rückschläge bleibe, falls die Immunisierungsmaßnahmen nicht aufrechterhalten würden. Erschwert werden die Bemühungen demnach auch immer wieder durch Angriffe von Extremisten auf Impfteams und die sie begleitenden Polizisten.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.