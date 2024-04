Die Errungenschaft gegen Müttersterblickkeit erreicht nicht alle Menschen gleichermaßen (Symbolfoto). (imago/Westend)

Wie aus dem aktuellen Weltbevölkerungsbericht hervorgeht, ist sie weltweit seit 1994 um 34 Prozent zurückgegangen. Der Bericht führt jedoch auch aus, dass diese Errungenschaft nicht alle Menschen gleichermaßen erreicht habe. So sei das Risiko für Frauen in afrikanischen Ländern südlich der Sahara, an den Komplikationen einer Schwangerschaft oder Geburt zu sterben, 130 Mal höher als in Europa oder Nordamerika, hieß es. Zudem gebe es immer noch in allen Ländern Ungleichheiten beim Zugang zur Gesundheitsversorgung.

Der jährlich erscheinende Report wird vom Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen herausgegeben. Die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung veröffentlicht eine kürzere Version des Berichts auf Deutsch.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.