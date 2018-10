Erfolgreich gegen die Verödung Wie Bürger und Politik neues Leben in die Innenstadt bringen

Live aus Wittlich in Rheinland-Pfalz

Noch vor einigen Jahren sah es finster aus in der kleinen Kreisstadt Wittlich unweit der Mosel. Immer mehr Gewerbeflächen und Wohnungen in der Innenstadt standen leer, die Gebäude verfielen - das Zentrum der Stadt war für die rund 20.000 Einwohner nicht mehr attraktiv. So konnte es nicht weitergehen.

Eine Sendung von Eva-Maria Götz und Jürgen Wiebicke (Moderation)