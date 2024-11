Barbara Taylor Bradford ist gestorben. (AP/dpa/Dima Gavrysh)

Sie arbeitete zunächst als Journalistin, bevor sie mit ihrem ersten Roman "A Woman of Substance" - deutscher Titel: "Des Lebens bittere Süße" - Ende der 1970-er Jahre bekannt wurde. Barbara Taylor Bradford schrieb in der Folge mehr als ein Dutzend weitere Romane. Sie galt als eine der beliebtesten und reichsten Schriftstellerinnen. Ihre Bücher wurden in 40 Sprachen übersetzt. Weltweit wurden mehr als 90 Millionen Exemplare verkauft.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.