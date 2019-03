Mediziner untersuchen die Folgen des Passiv-Trinkens

Der Missbrauch von Alkohol wirkt sich auch negativ auf Nicht-Trinker aus. Das betrifft zum einen Kinder, deren Müttern in der Schwangerschaft Alkohol getrunken haben. Zudem anderen betrifft es Opfer zwischenmenschlicher Gewalt sowie Opfer von Unfällen, die von betrunkenen Autofahrern verursacht wurden. Ein Team des Instituts für Therapieforschung in München hat sich für eine Metastudie, die im Fachblatt BMC Medicine erscheint, mit den Auswirkungen des Passivtrinkens befasst. Demnach wurden 2014 in Deutschland mehr als 12.000 Kinder mit einer Fetalen Alkohol-Spektrums-Störung geboren. Von knapp 2.700 Menschen, die unverschuldet im Straßenverkehr getötet wurden, waren knapp die Hälfte Opfer von Alkoholfahrten. Von 368 Tötungen waren in 55 Fällen die Täter alkoholisiert. Die Studienautoren fordern höhere Strafen für alkoholisierte Autofahrer. Zudem sprechen sie sich für mehr Prävention aus.

Quelle: BMC Medicine

Das Matriarchat macht Mädchen risikofreudiger

Das berichten zwei Ökonominnen aus Shanghai und Houston im Fachblatt PNAS. Sie hatten in China die Kinder zweier Volksgruppen untersucht: zum einen die Mitglieder der Mosuo, bei denen eine Frau an der Spitze der Familie steht und Status sowie Besitz an die Töchter vererbt. Die anderen Teilnehmer gehörten zu den Hani, die in einer patrilinearen Gesellschaft leben. In China treffen die Kinder dieser Gruppen erstmals während der Schulzeit aufeinander. Bei der Studie untersuchten die Forscherinnen die Risikobereitschaft der Mädchen und Jungen. Dabei sahen die Wissenschaftlerinnen, dass bei den Mosuo-Erstklässlern die Mädchen risikofreudiger waren als die Jungen, bei den Hani war es genau umgekehrt. Mit jedem Schuljahr wurden die Mädchen der matrilinearen Gesellschaft jedoch risikoscheuer. Demnach sind die Unterschiede beim Risikoverhalten primär der Kultur geschuldet. Ähnliches könnte für andere, scheinbar geschlechtertypische Verhaltensweise gelten.

Quelle: PNAS