Die USA wollen schneller zurück zum Mond

Bis 2024 sollen wieder Amerikaner auf dem Erdtrabanten wandeln. Das hat US-Vizepräsident Mike Pence in einer öffentlichen Rede gefordert. Bislang hatte die Weltraumagentur NASA die nächste bemannte Mondlandung erst für 2028 angepeilt. Laut Pence befänden sich die USA im Weltraum wieder in einem Wettlauf, genau wie in den 1960er Jahren. Er verwies auf die wachsende Konkurrenz Chinas in der Raumfahrt. Vor kurzem erst landete ein chinesischer Roboter auf der Rückseite des Mondes. Der nächste Mann und vor allem auch die erste Frau auf dem Mond sollen nach dem Willen der US-Regierung wieder Astronauten aus den USA sein. Zuletzt waren im Jahr 1972 Astronauten auf dem Mond. Um das Ziel einer erneuten Mondlandung in der verkürzten Zeit zu erreichen, müsse die Nasa aber eine neue Mentalität entwickeln, schlanker und agiler werden, forderte Pence. Sonst könnten die USA für die nächste Mondmission auch auf private Raumfahrtunternehmen zurückgreifen.

Quelle: Agenturen

Die Ernährung der Europäer sorgt für hohe CO2-Emissionen in den Tropen

Rund ein Sechstel aller Emissionen an Kohlendioxid, die mit der typischen Ernährungsweise eines Europäers zusammenhängen, gehen auf die Abholzung von tropischem Regenwald zurück. Das zeigen zwei Studien Schwedischer Forscher in den Fachmagazinen Environmental Research Letters und Global Environmental Change. Die Wissenschaftler untersuchten, welcher Anteil der Abholzung in den Tropen auf die Produktion von Nahrungsmitteln zurückgeht – und wo diese dann konsumiert werden. Da die EU-Länder viele Nahrungsmitteln importieren, ergeben sich besonders hohe, anteilige Emissionswerte. In Lateinamerika hängt ein Großteil der CO2-Emissionen durch Abholzung mit der Produktion von Rindfleisch zusammen, vor allem in Brasilien. In Indonesien ist die Ausweitung der Ölpalm-Plantagen der treibende Faktor. Nach Ansicht der Forscher sollte die EU Maßnahmen ergreifen, um den Import von Nahrungsmitteln zu reduzieren, die mit dem Abholzen von Regenwald zusammenhängen.

Quellen: Environmental Research Letters, Global Environmental Change