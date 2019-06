Ungarn will wissenschaftliche Forschungsinstitute unter staatliche Kontrolle stellen

Vertreter der Regierung haben ein Gesetzesentwurf eingebracht, der vorsieht, dass der unabhängigen Ungarischen Akademie der Wissenschaften die Forschungsinstitute weggenommen werden. Das Gesetz soll im September in Kraft treten. Kritiker glauben, dass Ministerpräsident Orban kritische Wissenschaftler zum Schweigen bringen möchte. Die Regierung begründet ihr Vorhaben dagegen mit einer besseren Ressourcennutzung. Forschungsmittel sollen in Zukunft leistungsbasiert verteilt werden. So solle die technische Wettbewerbsfähigkeit des Landes gestärkt werden. Das Vorhaben stößt national und international auf Widerstand. Zuletzt hatte Orban die amerikanisch geführte Central European University zum Umzug von Budapest nach Wien gezwungen. Im Vorjahr ließ er die universitäre Geschlechterforschung verbieten.

Quelle: dpa

Die Luftverschmutzung führt auf dem afrikanischen Kontinent zunehmend zu Gesundheitsproblemen

Die Todesfälle aufgrund von Luftverschmutzung in Afrika sind nach Angaben von UNICEF in den vergangen zehn Jahren um über 50 Prozent gestiegen. Demnach starben dort im Jahr 2017 geschätzt 258.000 Menschen an den Folgen dreckiger Luft. Die resultierenden wirtschaftlichen Kosten lägen bei um die 190 Milliarden Euro. Ein großes Problem sei die geringe Zahl an Messstellen für Luftschadstoffe wie Feinstaub. Nur 6 Prozent der Kinder auf dem afrikanischen Kontinent leben laut UNICEF in Gebieten, in denen die Luftqualität regelmäßig kontrolliert wird. Wenn Babys und kleine Kinder verschmutzte Luft einatmeten, könne das zu Schäden am Hirngewebe und in der Lunge führen. Solange keine flächendeckenden Grenzwertmessungen vorlägen, könne die Gefahr leicht unterschätzt werden.

Quelle: UNICEF