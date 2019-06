Staub sorgt für Eiswolken

Bislang war unklar, wie es zu den hohen, dünnen Eiswolken in der Mars-Atmosphäre kommt. Jetzt stellt ein US-Forschungsteam aus Boulder im Fachblatt NATURE Geoscience eine neue These vor. Den Simulationen zufolge könnte der Staub der täglich tausendfach auf den Planeten treffenden Mikrometeore die entsprechenden Kondensationskeime für die Eiswolken liefern. Die Daten der Sonde MAVEN deuten darauf hin, dass nur dieser extraplanetare Staub jene Höhe erreicht, in denen sich die Eiswolken auf dem Mars bilden.

Quelle: NATURE Geoscience

Die Weltbevölkerung wird weiter steigen

Heute leben 7,7 Milliarden Menschen auf der Erde. Diese Zahl wird bis zum Jahr 2050 auf 9,7 Milliarden anwachsen, heißt es in dem World Population Prospects genannten Bericht der Vereinten Nationen. Den Zahlen zufolge könnte bis 2100 die Weltbevölkerung sogar auf elf Milliarden Menschen ansteigen. Bis 2050 wird mehr als die Hälfte des Bevölkerungswachstums überwiegend in neun Staaten stattfinden und zwar in Indien, Pakistan, Nigeria, Äthiopien, Tansania, Indonesien, Ägypten, in den USA und in der Demokratischen Republik Kongo. In China hingegen, dem bevölkerungsreichsten Land, wird die Bevölkerung um 2,2 Prozent bis 2050 sinken – in Zahlen ausgedrückt sind das 31,4 Millionen Menschen weniger. In Deutschland, wie in vielen anderen europäischen Ländern, wird die Sterberate die Geburtenrate übertreffen. Der Bevölkerungsverlust werde dort aber durch Zuwanderung ausgeglichen, heißt es in der UN-Studie.

Quelle: population.un.org