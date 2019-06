Menschen in ärmeren Ländern haben mehr Vetrauen in Impfungen als die in reichen

Das geht aus einer Umfrage des britischen Wellcome Trust, einer Stiftung zur Förderung von medizinischer Forschung, hervor. Demnach empfinden nur 59 Prozent der Befragten aus Westeuropa Impfungen als sehr oder zumindest einigermaßen sicher. In Südasien sind es dagegen 95 Prozent.

Besonders skeptisch sind die Menschen in Frankreich. Hier gab ein Drittel der Befragten an, Impfungen nicht zu vertrauen. Nur knapp die Hälfte der Menschen hielt Impfungen für sicher, andere stimmten keiner der Aussagen zu. In Deutschland vertrauen 67 Prozent der Befragten in die Sicherheit von Impfungen.

Ähnlich sieht es beim Vertrauen in Wissenschaft und Technik generell aus. Während in Westeuropa knapp die Hälfte der Menschen befürchtet, dass technischer Fortschritt in Zukunft Arbeitsplätze vernichten wird, sehen Menschen in Afrika und Asien die Entwicklung als Chance.

Quelle: Wellcome Trust

Parkinson verrät sich im Gehirn schon sehr früh

Lange bevor Patienten die ersten Symptome zeigen, verändert sich die Wirkung des Botenstoffes Serotonin in ihrem Gehirn. Das ergab eine Studie britischer Neurologen, die im Fachjournal The Lancet Neurology erschienen ist. Hirnscans von Probanden, die aufgrund einer seltenen Genmutation sehr sicher im Lauf ihres Lebens an Parkinson erkranken werden, wiesen entsprechende Auffälligkeiten auf. Die Wissenschaftler konnten nachweisen, dass das Serotonin in bestimmten Gehirnregionen deutlich schlechter gebunden wurde als bei gesunden Patienten ohne die Mutation, was auf einen Verlust der entsprechenden Rezeptoren hinweist. Diese Erkenntnis könnte man in Zukunft nutzen, um Parkinson früher zu erkennen und mit der Therapie zu beginnen, hoffen die Forschenden.

Bisher standen bei der Diagnose der Erkrankung vor allem Veränderungen im Dopaminsystem im Fokus, die auch für die kognitiven und motorischen Symptome von Parkinsonpatienten verantwortlich sind.

Quelle: The Lancet Neurology