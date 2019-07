Archäologen haben einen besonderen Vogel entdeckt

Das Besondere an dem Bernstein-Fossil sind die Füße, genauer gesagt: die Zehen. Ein Zeh ist länger als der gesamte Unterschenkel des Tiers. Das kennt man nach Angaben der Wissenschaftler bisher weder von lebenden noch von ausgestorbenen Vögeln. Sie gehen deshalb in ihrem Fachartikel im Magazin Current Biology davon aus, dass sie es mit einer völlig neuen Art zu tun haben.

Gelebt hat der Bernstein-Vogel – so haben sie ihn inzwischen genannt – vor 99 Millionen Jahren, also zur Zeit der Dinosaurier im heutigen Myanmar. Er war ungefähr so groß wie ein Spatz.

Aus der ungewöhnlichen Anatomie schließen die Forscher, dass er sich oft in Bäumen aufhielt. Die überlange Kralle könnte dazu gedient haben, sich etwa Insekten aus Baumlöchern zu holen.

Ein ähnliches Verhalten kennt man ausschließlich von Primaten, Aye-Ayes oder Fingertieren, die auf Madagaskar leben.

Quelle: Current Biology

Eine spezielle Ernährung kann die Darmflora bei Babys und Kleinkindern reparieren

Es geht um Kinder, die ihren ersten Lebensmonaten einer Mangelernährung ausgesetzt waren. Sie haben häufig auch dann noch Entwicklungsprobleme, wenn sie eine ausgewogene Kost bekommen.

Nach Ansicht eines US-amerikanischen Forscherteams liegt das unter anderem daran, dass ihre Darmflora nicht ausreift. Als Folge können die Bakterien, die normalerweise im Darm bei der Verdauung helfen, das bei diesen Kindern nicht tun.

Die Wissenschaftler fanden heraus, welche Nahrungsmittel die Entwicklung welcher Bakteriengemeinschaften bei gesunden Kindern fördern – insbesondere beim Übergang von Muttermilch zu fester Nahrung.

Die daraus entwickelte Ernährungsempfehlung – in diesem Fall vor allem eine proteinreiche pflanzliche Zusatzkost wie Kichererbsen und Bananen – ließ bei betroffenen Kleinkindern aus Bangladesch die Werte etwa für eine Entwicklung des Nervensystems und der Knochen auf diejenigen gesunder Kinder steigen.

Quelle: Science