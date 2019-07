Neue Wege einzuschlagen, zahlt sich in unseren Zeiten aus

Das gilt zumindest, wenn man der Kapitän eines Fischereischiffs ist. An diesem maritimen Beispiel haben Wissenschaftler aus den USA nämlich die ganz grundsätzliche Frage erörtert, ob es besser ist, auf Altbewährtes zu setzen oder etwas Neues auszuprobieren. Sie werteten dazu Daten von 2500 Fischereifahrten im Golf von Mexiko aus. Manche der untersuchten Boote erkundeten immer wieder neue Gegenden, andere taten das nicht. In normalen Zeiten waren beide Strategien ähnlich erfolgreich.

Das Blatt wendete sich jedoch, als im Jahr 2009 ein Teil der Fischgründe im Golf von Mexiko geschlossen wurde. Wirtschaftlich ging es plötzlich den Booten besser, die vorher immer wieder auf unbekannte Wege gesetzt hatten, notieren die Forscher im Magazin Nature Communications. Neue Optionen zu erproben kann also eine Art Absicherung für eine Zukunft sein, in der die bisher etablierten Möglichkeiten nicht mehr gegeben sind – so interpretiert einer der Autoren das Ergebnis der Studie.

Quelle: Nature Communications

An der Internationalen Raumstation werden die Parkplätze knapp

Derzeit sind nämlich fünf Raumschiffe an der ISS angedockt. Es handelt sich um einen amerikanischen Cygnus-Frachter, ein Progress-Versorgungsschiff aus russischer Herstellung, zwei Sojus-Transportkapseln für Astronauten und schließlich einen Dragon-Raumfrachter, der dieses Wochenende ankam.

Das unbemannte Versorgungsschiff amerikanischer Produktion hatte Verpflegung für die Astronauten und 250 wissenschaftliche Experiment an Bord. Eines davon soll zum Beispiel klären, ob man mit 3D-Druckern biologisches Gewebe in der Schwerelosigkeit herstellen kann.

Quelle: dpa | Mitteilung der NASA