In Neuseeland lebten einst Riesen-Papageien

Sie waren einen Meter groß und rund sieben Kilogramm schwer. Das berichten Forschende der australischen Flinders-Universität im Fachjournal Biology Letters. Die Wissenschaftler hatten Fossilien eines Mega-Papageis analysiert. Das Alter schätzten sie auf 19 Millionen Jahre. Sie gaben dem Vogel den Namen "Heracles inexpectatus" – in Anspielung auf seine Herkules-Statur und die überraschende Entdeckung. Die größten heute lebenden Papageien sind nur halb so groß. Die Fossilien wurden bereits vor elf Jahren entdeckt. Anfangs blieb aber rätselhaft, um welche Vogelart es sich handelte. Eine eingehendere Untersuchung konnte das nun klären. Unsicher bleibt, ob der Riesen-Papagei fliegen konnte. Die Forscher vermuten, dass Heracles inexpectatus eher nicht in die Lüfte abhob, und dass er ein Fleischfresser war.

Quelle: Biology Letters

Die Zerstörung des Amazonas schreitet beschleunigt voran

Das Ausmaß der Rodungen des Regenwaldes in Brasilien hat sehr stark zugenommen. Das geht aus einer Analyse von Satellitendaten durch das brasilianische Weltraumforschungsinstituts INPE hervor. Demnach wurden allein im Juli dieses Jahres mehr als 2000 Quadratkilometer Regenwald abgeholzt. Das ist drei bis fünfmal mehr als in Vergleichsmonaten der Jahre 2015 bis 2018. Umweltverbände sehen in dieser Entwicklung einen Effekt der Politik des rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Dieser hatte bereits kurz nach seinem Amtsantritt Anfang des Jahres angekündigt, die wirtschaftliche Nutzung der Amazonasregion fördern zu wollen – selbst in Schutzgebieten und Reservaten der indigenen Bevölkerung. Bolsonaro kritisierte die Veröffentlichung der Rodungsdaten und bezweifelte deren Richtigkeit. Er entließ deshalb sogar den Leiter des Instituts.

Quelle: Agenturen

Zaubernuss-Samen fliegen wie Gewehrkugeln

Wenn sie aus ihrer holzigen Kapsel hervorschießen, werden sie in eine starke Rotation versetzt. Das stabilisiert ihre Flugbahn und lässt sie im Idealfall bis zu 18 Meter weit kommen. Das berichten Forschende der Uni Freiburg im Journal of the Royal Society Interface. Chinesische Zaubernüsse, auch als Hamamelis bezeichnet, sind in Deutschland als Zierpflanzen bekannt. Eins ihrer besonderen Merkmale ist der mit einem Knall verbundene Auswurf der Samen. Die Wissenschaftler untersuchten diesen Vorgang erstmals mit Hochgeschwindigkeitskameras. Dabei zeigte sich: Das weggeschleuderte Saatgut kann mehr als 20.000 Umdrehungen pro Minute und eine Geschwindigkeit von über zwölf Metern pro Sekunde erreichen. Anders als beim Springkraut ist der Auswurf aber nicht mit einer Explosion verbunden. Vielmehr trocknet bei den Zaubernüssen eine holzige Kapsel um die Samen ein, schrumpft dabei und übt so einen hohen Druck auf die Samen aus. Diese werden dann wie von einem Quetschkatapult nach außen geschleudert.

Quelle: Journal of the Royal Society Interface