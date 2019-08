Die Raumsonde Chandrayaan-2 ist in die Mondumlaufbahn eingetreten

Vier Wochen nach ihrem Start erreichte die unbemannte indische Raumsonde heute früh planmäßig die Mondumlaufbahn. Das knapp 29-minütige Manöver sei "erfolgreich abgeschlossen worden", teilte die indische Weltraumbehörde ISRO mit. Der Orbiter soll laut Plan am 7. September auf dem Südpol des Mondes landen. Mit der Mission will Indien das vierte Land nach den USA, Russland und China werden, dem eine Mondlandung gelingt.

Quelle: ISRO | Agenturen

Neandertaler hatten offenbar viel Pech

Bekannt war bereits, dass die heute ausgestorbenen Neandertaler vor mehr als 30.000 Jahren Birkenpech herstellten und dies als prähistorischen Kleber verwendeten. Bislang galt die These, dass diesess Pech nur in einem aufwendigen Prozess hergestellt werden kann, bei dem die Baumrinde unter Luftabschluss erhitzt werden muss. Archäologen der Universität Tübingen haben bei Experimenten nun herausgefunden, dass der Klebstoff auch viel einfacher herzustellen ist, schreiben sie im Fachblatt PNAS. Demnach verbrannten die Wissenschaftler Birkenrinden auf Steinen und erhielten so binnen kurzer Zeit den Naturkleber. Die Herstellung und Nutzung von Birkenpech könne daher nicht länger als Hinweis für komplexes Verhalten dienen, so die Studienautoren.

Quelle: PNAS | Uni Tübingen