Deutschland ist extrem dicht besiedelt

Hierzulande ist kein Haus mehr als 6,3 Kilometer von einem anderen entfernt. In 99 Prozent der Fälle hat das nächste Haus sogar einen Abstand von höchstens 1,5 Kilometern. Das geht aus einer Studie von Forschern des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung und des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) hervor. Demnach sind die größten Freiflächen nicht in Naturschutzgebieten, sondern in noch genutzten oder ehemaligen Truppenübungsplätzen zu finden. Dies mache die Dringlichkeit deutlich, in Deutschland mehr für den Flächenschutz und für die Entsiegelung von Böden zu unternehmen. Die Ergebnisse stellen die Forscher im Fachjournal Landscape and Urban Planning vor.

Quelle: Leibniz-Institut für ökolog. Raumentwicklung

Optimistische Menschen leben länger

Zumindest haben positiv eingestellte Personen größere Chancen auf ein hohes Alter als pessimistische. Das geht aus einer Studie im Fachblatt PNAS hervor. Ein US-Forschungsteam hatte zwei Datenbanken ausgewertet, in denen der Gesundheitszustand und die Lebensführung von fast 70.000 Krankenschwestern und mehr als 1.400 Veteranen gespeichert sind. Die Studienautoren verglichen Personen, die ähnliche demografische Merkmale und Vorerkrankungen aufwiesen. Demnach lebte die Gruppe der optimistischen Frauen im Durschnitt um 15 Prozent länger als die der pessimistischsten Teilnehmerinnen. Bei optimistischen Männern verlängerte sich die Lebenszeit um bis zu elf Prozent. Die Chance, 85 Jahre oder älter zu werden, war bei der Gruppe der stärksten Optimistinnen um 50 Prozent größer als bei den größten Pessimistinnen. Bei den Männern betrug der Unterschied dabei sogar 70 Prozent.

Quelle: PNAS | Agenturen