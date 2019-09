Bohrkerne geben Einblicke in den Untergang der Dinosaurier

Ein internationales Forschungsteam hat mithilfe von Bohrkernanalysen die Folgen des Einschlags jenes Asteroiden rekonstruiert, der vor rund 66 Millionen Jahren das Aussterben aller großen Dinosaurier auslöste. Im Fachblatt PNAS heißt es, dass sich entlang der heutigen Küste der mexikanischen Halbinsel Yucatan binnen 24 Stunden eine 130 Meter dicke Schicht von verschiedenen Ablagerungen bildete, etwa Asche oder Holzkohle. Demnach könnte der Einschlag Tsunamis und Buschbrände hervorgerufen und gewaltige Mengen Schwefel freigesetzt haben. Ein Tsunami kam den Autoren zufolge durch Reflexionen an Küsten wieder zurück und lagerte auch gewaltige Massen an verkohlten Pflanzenresten am Krater ab.

Quelle: PNAS

Eine sensible Beinprothese lindert Phantomschmerzen

Menschen spüren, wenn sie ihr Knie bewegen oder ihre Füße den Boden berühren. Das Nervensystem nutzt solche sensorischen Rückmeldungen, um die Muskeln präzise zu steuern. Personen, die eine Beinprothese tragen, verfügen nicht über diese Rückmeldung. Sie laufen daher unsicher, zudem leiden viele Betroffene unter Phantomschmerzen. Einen neuen Ansatz präsentiert ein Team der ETH Zürich im Fachblatt NATURE Medicine. Die Forschenden haben Algorithmen entwickelt, um die Informationen eines Tastsensors an der künstlichen Fußsohle sowie der Bewegungssensoren im elektronischen Kniegelenk in Stromimpulse zu übersetzen und an den Körper weiterzuleiten. Bei ersten Tests haben zwei Menschen mit einer Beinamputation oberhalb des Knies die neue Prothese ausprobiert, bei der sie den künstlichen Fuß und das artifizielle Bein in Echtzeit spüren konnten. Demnach liefen die Studienteilnehmer nicht nur sicherer, sondern litten dank des Neurofeedback auch weniger unter Phantomschmerzen.

Quelle: NATURE Medicine | ETH